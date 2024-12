“É um passo importante para a segurança e representa um marco de compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável na periferia da Europa porque considera fundamental assegurar o sector da aviação forte”, foi desta forma que o secretário de estado das infra-estruturas começou por sublinhar a apresentação dos novos equipamentos que passam a funcionar no aeroporto da Madeira.

“Tínhamos um desafio enorme” porque “4% dos passageiros (120 mil passageiros) foram afectados e tínhamos de tomar uma decisão”, enumerou o governante.

Com os novos equipamentos, o sistema LIDAR e Radar Banda X vai permitir uma análise mais colaborativa à segurança mas também aos nível do impacto no turismo que admite possa vir a ter um impacto significativo.

a apresentação do novo Sistema para Detecção e Alerta de Turbulência e de Wind Shear. A iniciativa, fruto de um investimento de 3,5 milhões de euros por parte da NAV Portugal, marca um avanço significativo na segurança operacional do aeroporto.

Este sistema de alta tecnologia, contratado à empresa DTN Services and Systems Spain, foi desenvolvido com o objectivo de reforçar a capacidade de monitorização e resposta a fenómenos atmosféricos adversos que desafiam a aproximação e aterragem na infra-estrutura madeirense. A implementação é uma das medidas propostas pelo Grupo de Trabalho para o Aeroporto da Madeira, sublinhando o compromisso das autoridades em melhorar a segurança aérea na Região.