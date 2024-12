Sector do Comércio teve volume de negócios de quase 3,8 mil milhões em 2023

No ano passado, "as empresas do Comércio com sede na Região Autónoma da Madeira geraram um volume de negócios de 3.797,2 milhões de euros (+1,2% que no ano anterior) e empregaram 14.325 trabalhadores (+3,6% que no ano precedente)", constituindo o volume de negócios mais alto desde, pelo menos, o ano de 2010, tendo ainda recuperado pessoal ao serviço abaixo apenas de 2010 e 2011.

Foto DREM

"Em termos de detalhe de informação, é importante frisar que o setor do Comércio é composto por três divisões: o Comércio, manutenção e reparação automóvel (divisão 45 da CAE Rev..3), o Comércio por grosso (divisão 46) e o Comércio a retalho (divisão 47)", refere a DREM, que divulga hoje os dados.

As 3.712 empresas (+1,0% face a 2022) em atividade no setor do Comércio distribuíram-se entre 654 empresas dedicadas a Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos (17,6% do total), 1.073 vocacionadas para o Comércio por Grosso exceto de veículos automóveis e motociclos (28,9% do total) e 1.985 relativas a Comércio a Retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos (53,5%)", aponta.

No que toca ao "volume de negócios da atividade de Comércio concentrou-se principalmente (55,5%) no Grossista (2.109,3 milhões de euros), tendo 34,7% (1.317,0 milhões de euros) correspondido ao subsetor do Retalho e 9,8% (370,9 milhões de euros) ao subsetor Automóvel (abrangendo vendas e manutenção)", especifica a DREM. Quanto à "margem comercial obtida pelas empresas de Comércio em 2023 cifrou-se em 699,8 milhões de euros (+10,5% que em 2022)", evidencia.

Diz ainda que "o número de empresas no setor do Comércio correspondeu a 11,0% do total de empresas não financeiras a atuar na Região (11,5% em 2022), que realizaram 38,8% do volume de negócios do total de empresas não financeiras (41,6% em 2022)", confirmando um peso significativo deste sector, apesar da quebra registada nestes dois comparativos.

"Em relação ao pessoal ao serviço, este setor empregava 14,6% do pessoal ao serviço no total das empresas não financeiras (15,1% em 2022) e 84,5% da margem comercial da globalidade destas empresas foi gerada por empresas do setor do Comércio (81,4% em 2022)", aponta esta 'curiosidade' estatística.

Por fim, "em relação a 2022, as empresas do setor do Comércio apresentaram aumentos de 10,5% na margem comercial e de 1,2% no volume de negócios, mas uma diminuição de 1,7% no valor acrescentado bruto. As remunerações aumentaram 13,3%, enquanto o número de pessoas ao serviço registou um acréscimo de 3,6% e o número de empresas cresceu 1,0%", exemplifica.

Mais em específico pelos três ramos, "o volume de negócios e o número de trabalhadores e de empresas da atividade de Comércio, Manutenção e Reparação de Veículos Automóveis e Motociclos aumentou 26,1%, 4,5% e 3,2% respetivamente, em relação a 2022", enquanto que o "Comércio por Grosso registou uma diminuição no volume de negócios (-6,6%), mas evidenciou uma subida no número das empresas (+4,8%) e no pessoal ao serviço (+5,6%), comparativamente a 2022" e, por fim, "o Comércio a Retalho observou um acréscimo no volume de negócios (+9,8% em relação ano precedente) e no pessoal ao serviço (+2,4%), mas uma diminuição no número de unidades empresariais (-1,6%)".