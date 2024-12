Rafaela Fernandes reforça apoio ao movimento escotista

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, participou na cerimónia de posse da nova chefia regional da Associação de Escoteiros de Portugal, realizada na Madeira. Hélder Jardim foi empossado como chefe regional, num evento que contou também com a presença da chefia nacional da associação.

Durante a ocasião, Rafaela Fernandes destacou o impacto positivo do movimento escotista no arquipélago, ressaltando a importância das três associações de escoteiros que actuam na Região.

Reiterou o compromisso do Governo Regional em apoiar o escotismo, enfatizando o papel fundamental da iniciativa na formação de jovens mais conscientes e responsáveis.

Entre as iniciativas de apoio, Rafaela Fernandes anunciou a reabilitação da “casa dos escoteiros”, localizada no Montado do Pereiro. O projecto inclui a renovação do edifício e melhorias nas áreas exteriores, com o objetivo de criar condições ideais para actividades escotistas, como acampamentos, formações e outras ações ao ar livre.