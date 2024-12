Donald Trump considera que é preciso "endireitar" a comunicação social

O presidente eleito, Donald Trump, disse na segunda-feira que é preciso "endireitar" os meios de informação, que considerou "corruptos" e "desonestos", garantindo que está disposto a apresentar processos contra títulos e influenciadores.

Os processos "custam muito dinheiro, mas há que endireitar a imprensa. Temos uma imprensa muito corrupta, quase tão corrupta como as nossas eleições", disse hoje na sua primeira conferência de imprensa depois das eleições, em Mar-a-Lago.

Anunciou que "provavelmente" vai processar um título do Estado do Iowa, chamado Des Moines Register, que pouco antes das eleições previu que Kamala Harris iria ganhar, com uma vantagem de "três ou quatro pontos", quando depois o vencedor foi Trump, com 18 pontos percentuais de vantagem.

Na passada sexta-feira, a cadeia televisiva ABC e o seu principal apresentador, George Stephanopoulos, acordaram pagar a Trump 15 milhões de dólares para encerrar um processo colocado pelo republicano por comentários feitos por aquele a propósito do caso da escritora E. Jean Carroll.

Trump recordou outros casos judiciais que apresentou contra outros meios e jornalistas, como a CBS News, Bob Woodward e o Comité os Prémios Pulitzer.

Os meios "são muito desonestos, precisamos de grandes meios de informação, que sejam justos, e também precisamos de fronteiras, muros e eleições justas", acrescentou.