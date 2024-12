Governo Regional reforça apoio à causa animal com mais de 260 mil euros e anuncia revisão dos apoios

Na véspera da votação da moção de censura, o Governo Regional da Madeira anunciou a concessão de mais de 260 mil euros em apoios financeiros para associações dedicadas à causa animal, através de contratos-programa celebrados em 2024. Este valor, que visa fortalecer o trabalho desenvolvido por essas entidades, reflecte, segundo o Executivo, o compromisso com o bem-estar animal e a protecção de animais em situação de vulnerabilidade.

Os contratos-programa abrangem 11 associações, incluindo a AMAW - Madeira Animal Welfare, AMAIS - Associação Madeira Animais, Associação PATA - Porque Animais Também se Amam, ASARB - Associação de Suporte Animal, Associação Animal Vamos Lá Madeira, AAMA - Associação Amigos dos Animais do Porto Santo, Associação Defesa Animais MAS Madeira Sanctuary, Associação F4P - Friends of 4 Patinhas, Sociedade Protectora dos Animais Domésticos, AAAC - Associação Ajuda a Alimentar Cães, e a Associação ANIMAD. Além dessas, também estão incluídas associações de criadores de gado.

Apesar de algumas entidades ainda estarem a concluir os trâmites administrativos necessários para formalizar os contratos, a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente garantiu que a totalidade dos apoios será concedida. Estes recursos serão destinados a iniciativas como acolhimento, esterilização, cuidados veterinários e promoção de adoções responsáveis.

Revisão do modelo de financiamento

Além do apoio financeiro já previsto, o Governo Regional anunciou a revisão do modelo de financiamento às entidades de causa animal. O processo de auscultação das associações, conduzido pelo director regional de Veterinária e Bem-Estar Animal, já está em andamento, com o objectivo de identificar desafios, ouvir sugestões e ajustar os apoios futuros.

Segundo a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, a revisão tem como objectivo “assegurar que os recursos financeiros disponibilizados respondam de forma direta às necessidades das associações e potenciem os seus resultados no terreno”. A proposta visa criar um modelo mais eficaz e sustentável, alinhado às necessidades reais das entidades.

“Trabalhar em parceria com estas associações é essencial para criar um futuro mais humano e sustentável para os animais da Madeira e Porto Santo”, afirmou a governante.