Pelo menos quatro pessoas foram agredidas esta madrugada na Rua das Fontes. Mais uma cena de pancadaria que resultou em diversos comentários nas redes sociais, principalmente sobre o local onde desencadeou-se a altercação.

“Já é a rua mais famosa da noite, deviam montar um ringue de boxe”, “situações normais”, “só para quando morrer alguém”, “Só vejo campeões na Rua das Fontes (rua da pancadaria)”, “Alteração é não haver pancadaria lá!! Cá se houver é completamente normal, os rambos e os tarzans vão todos para lá” e “Rua da Pancadaria”. Estes são apenas alguns dos comentários deixados nas redes sociais, tanto do DIÁRIO como nas várias partilhas realizadas a esta notícia.

Esta rua, localizada no coração da noite madeirense e conhecida pelos diversos bares, é uma das zonas da baixa funchalense com histórico de desacatos na noite, mas será correcto dizer que “rua da porrada” é um sinónimo para a Rua das Fontes?

Ainda assim, referente a esta situação em específico a confusão que ocorreu esta noite ‘terminou’ na Avenida do Mar, no Funchal, contudo tudo terá começado após uma discussão na Rua das Fontes.

Para auxiliar na busca da veracidade desta afirmação, um bom indicador são as notícias publicadas a dar conta de agressões nesta rua em específico. Assim, recorremos ao arquivo do DIÁRIO e do JM para apurar quantas notícias foram publicadas entre o dia 1 de Novembro e esta segunda-feira, dia 16 de Dezembro. O recurso à pesquisa de notícias deve-se ao facto destas serem um dos factores que ajudam a construir esta percepção nas ruas.

No motor de busca colocamos apenas a expressão ‘Rua das Fontes’. Vejamos os resultado:

Notícia Data de publicação 'Nova agressão na noite deixa um homem ferido' - DIÁRIO 2 de Novembro 'Homem alega ter sido agredido' - JM 2 de Novembro 'Nova cena de agressões deixa homem ferido na Rua das Fontes' - JM 9 de Novembro

O levantamento permitiu identificar três textos em edições impressas, além da notícia publicada hoje online. Estes dados demonstram que o número de notícias sobre casos de violência na Rua das Fontes, desde o primeiro dia do mês passado até hoje, não foram significativos, contudo é claro que são cada vez mais frequentes os episódios que levam à percepção de que este é um local de violência/porrada na noite.



Ainda em Junho deste ano os empresários afirmaram que pretendiam assumir os custos para tornar a Rua das Fontes mais segura, afirmando que era “urgente” a polícia começar a controlar a noite madeirense para evitar episódios de violência, mesmo que para isso tenham de pagar agentes da Polícia de Segurança Pública.



Dário Silva, do Grupo Café do Teatro, hoje, na conferência/debate 'Pensar o Futuro', na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, no edifício dos Paços do Concelho, disse que o que há nesta artéria da noite madeirense são “desacatos” que têm que ver com a segurança, com a PSP.

Por isso, é verdadeira a expressão “rua da porrada” referente à Rua das Fontes, havendo razões para achar que esta artéria do Funchal é violenta e 'palco' de vários desacatos.