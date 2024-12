“O Regulamento [do Ruído] como existe hoje não vai acabar sem alterações”

A presidente da Câmara Municipal do Funchal fez questão não apenas de acompanhar parte da conferência/debate sobre o Ruído mas também em ‘dar a cara’, para dar conta do desagrado que foi verificar que a solução da Associação dos Empresários à proposta de Regulamento do Ruído “é ficar tudo igual”. Ao contrário de outros “contributos ricos” com propostas de “medidas concretas.

Feita a ressalva, Cristina Pedra deixou claro que “o Regulamento como existe hoje, não vai acabar sem alterações”.

Lembra que também “pugna pela vida empresarial” por reconhecer que “são as empresas que fazem mexer a economia”, mas também lembra que “uma cidade tem de ser governada com o equilíbrio”.

A autarca sublinha que “a única proposta que está no regulamento é reduzir uma hora”, ou seja, “começar a noite a mais cedo para acabar a noite mais cedo”.

Garante que a proposta de Regulamento do Ruído da CMF teve em conta “problemas científicos. Não é a teoria do bitaite. Estudos feitos”, garante.

Argumentos para reafirmar que a controversa questão do ruído “como está, não fica” ao ponto de afirmar de forma categórica “desengane-se o empresário que pensa que vai ficar como está, porque não vai ficar”, disse.