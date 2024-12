Vacinação gratuita contra a gripe e covid-19 alargada a pessoas entre os 50 e 59 anos

A vacinação sazonal gratuita contra a gripe e a covid-19 vai ser alargada à população da faixa etária entre os 50 e 59 anos a partir de terça-feira, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

As pessoas entre os 50 e os 59 anos "podem agendar a partir de 17 de dezembro de 2024 [terça-feira] a vacinação contra a gripe e contra a covid-19 numa unidade de saúde do Serviço Nacional de Saúde ou nas farmácias comunitárias aderentes", adiantou a DGS em comunicado.

O alargamento a esta faixa etária "acontece face à evolução da atual campanha de vacinação e à disponibilidade de vacinas", referiu a DGS, salientando que, para otimizar a proteção individual e coletiva, o agendamento deve ser feito preferencialmente ainda antes do período festivo do Natal e do Ano Novo.

A vacinação das pessoas com 60 ou mais anos de idade, das pessoas com comorbilidades, dos profissionais de saúde e restantes grupos de risco, mantém-se como prioridade, adiantou ainda o comunicado.

Com a aproximação do inverno, o período de maior circulação de vírus respiratórios, a DGS apelou aos grupos elegíveis para que se vacinem, "sobretudo com a aproximação das festividades de Natal, momentos de reunião familiar e com amigos".

Segundo os últimos dados da DGS, entre 20 de setembro, quando arrancou a atual campanha de vacinação, e 08 de dezembro, foram vacinadas 1.467.039 pessoas com o reforço sazonal contra a covid-19 e 2.207.428 pessoas contra a gripe.

A campanha de vacinação sazonal do outono-inverno está a decorrer em mais de 3.500 pontos de vacinação em todo o país, tendo como prioridade proteger as pessoas mais vulneráveis, prevenindo a doença grave, a hospitalização e a morte.