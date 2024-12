Descubra a magia da China

Embarque numa viagem única e explore o melhor da China, numa experiência que combina história, cultura e modernidade, espelhadas nas três cidades visitadas, Pequim, Xian e Xangai.

Com partidas até 19 de Março de 2025, o Circuito China Express tem a duração de 8 dias e partidas aos Domingos, Segundas e Quartas, de Lisboa ou Porto. Aproveite os melhores preços e escolha a data que mais se adequa ao seu calendário.

O que pode visitar e experienciar em cada cidade:

Pequim - a cidade que mistura tradição e modernidade, onde pode visitar a majestosa Cidade Proibida, admirar a Praça Tiananmen, explorar o imponente Templo do Céu e visitar a famosa Grande Muralha da China. Uma verdadeira imersão na história milenar do país;

Xian - antiga capital da China e ponto de partida da famosa Rota da Seda, aqui pode visitar o icónico Exército de Terracota, uma das maiores descobertas arqueológicas do mundo;

Xangai - a cidade da modernidade, onde o futurismo se encontra com o charme do passado. Aqui poderá percorrer o Jardim Yuyuan, um dos jardins mais famoso da China, visitar o Templo de Buda de Jade, e o Cais da Cidade que é um dos locais mais espetaculares da cidade com a vista da orla marítima de Xangai, e das construções mais emblemáticas da metrópole.

Com valores a partir de 2 124€ por pessoa em quarto duplo, este circuito inclui passagem aérea de/para Lisboa em voos regulares (classe económica) com direito a 1 peça de bagagem até 23kg, 7 noites de alojamento com pequenos-almoços continental ou buffet, mediante a política de cada hotel, refeições indicadas no itinerário – 5 almoços e 1 jantar especial, transporte em autocarro, miniautocarro ou carrinha, de acordo com o itinerário, comboio de alta velocidade no trajecto Pequim / Xian em classe turista no dia 5 da viagem, voo interno para o percurso Xian / Xangai em classe económica, visitas e entradas conforme itinerário em serviço regular, com guia local de língua espanhola, taxas de aviação sujeitas a alteração e Seguro Multiviagens.

Não estão incluídos passagem aérea de/para Funchal, despesas de reserva, visto de entrada, gratificações para guias locais, motoristas e bagageiros, bebidas, excursões opcionais, despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Tanto o preço como a disponibilidade de cada destino estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

