Mais de 700 funcionários públicos na reforma. Anterior recorde de aposentações registou-se em 2008. Valor médio da pensão é de 1.499 euros, o mais elevado de sempre. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na páginas 3.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Cresce movimento interno anti-Albuquerque. Grande parte dos deputados do PSD deseja saída do presidente após votação do Orçamento, para evitar realização de eleições antecipadas * Líder social-democrata reafirma decisão de ficar * Chega leva adiamento da moção de censura à Justiça.

Guardas prisionais lamentam saída de director. Paulo Rio sai da liderança da cadeia com “sensação agridoce”, menos de um ano após a sua nomeação para o cargo.

Fique também a saber que Vizinhos contra redução do horário de discoteca. Estabelecimento da Zona Velha já tem na sua posse abaixo-assinado para ser entregue na Câmara do Funchal.

E, por fim, “Temos 10 professores doutores com experiência”. Associação de Estudantes do ISAL refuta acusações de falta de qualidade do quadro docente e diz que ainda não está garantido o encerramento do instituto.

