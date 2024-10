Revestimento em microcimento: Rápido, eficaz e impactante

O microcimento é a escolha perfeita para quem procura por sofisticação e praticidade em qualquer ambiente da sua casa.

Disponível na Casa Santo António, este revestimento destaca-se pela sua superfície contínua e sem juntas, que traz um visual moderno e amplitude ao espaço onde é aplicado. Ideal para revestir pisos, bancadas de cozinha e até bases de chuveiro, este produto é versátil, funcional e estético.

Além disso, este material transforma cada ambiente, garantindo um acabamento exclusivo e resistente. A sua durabilidade é um dos maiores benefícios, resistindo a altas temperaturas, abrasão e ao desgaste do uso diário, o que o torna perfeito para áreas como cozinhas, casas de banho e salas de estar.

Por ser impermeável e fácil de limpar, é também uma escolha ideal para espaços húmidos, eliminando preocupações com manutenção e promovendo um ambiente livre de fungos e bactérias.

A sua aderência a todo o tipo de suportes e a sua elevada resistência são a melhor carta de apresentação para renovar a cozinha.

Na Casa Santo António, o microcimento está disponível numa grande variedade de cores e acabamentos, permitindo personalizar cada detalhe de acordo com o seu gosto e as necessidades do espaço. A aplicação é rápida e sem necessidade de grandes obras.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.