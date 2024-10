Tenha um acesso seguro e fácil ao seu sótão com as escadas retráteis

Tem dificuldade em aceder ao sótão ou a áreas mais isoladas da sua casa? As escadas retráteis são a solução perfeita, e como sempre, a Casa Santo António tem exatamente o que precisa.

Este modelo oferece acesso prático e seguro a espaços pouco utilizados, sem comprometer o design da sua casa. Funcional e resistente, adapta-se facilmente sem ocupar espaço extra. Além disso, cumpre todos os requisitos técnicos e normas de segurança.

Uma das principais vantagens é que requer pouco espaço durante a própria utilização, recolhendo-se de forma discreta no tecto.

O modelo disponível na Casa Santo António é fabricado em aço, com uma estrutura tubular robusta e molas amortecedoras que facilitam a abertura e fecho. Para maior segurança, inclui ainda um corrimão.

Visite uma das lojas Casa Santo António para conhecer melhor este produto e garantir a solução ideal para o seu lar.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.