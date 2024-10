O treinador do Nacional, Tiago Margarido, considerou positiva a paragem no campeonato pois esse interregno permitiu à equipa alvinegra consolidar os processos do técnico tendo em conta os muitos jogadores novos que entraram.

“No nosso caso este tempo de paragem tornou-se bastante importante para nós trabalharmos e consolidarmos o nosso processo. Como costumo dizer, é um tempo para afinarmos porcas e parafusos. Nesse sentido, a paragem foi importante para nós.”

Quanto ao jogo de domingo com o União de Leiria, para a Taça de Portugal, Tiago Margarido alertou para a importância de não haver facilitismo mesmo que o adversário seja de um escalão inferior, neste caso II Liga.

“ Vamos defrontar uma equipa que está a efectuar um campeonato regular. Logicamente que antevemos dificuldades. Na eliminatória passada, oito equipas da II Liga foram eliminadas por equipas de escalões inferiores. Estamos, por isso, avisados. A Taça de Portugal é pródiga em que equipas de divisões inferiores eliminem equipas de escalões superiores. Sendo assim, não podemos facilitar o quer que seja”, vincou o técnico da equipa verde-rubra.