Costa reúne-se no domingo com o Presidente do México em Santiago do Chile

O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se com o Presidente do México, López Obrador, no domingo, de manhã, em Santiago do Chile, encontro que se destina a aprofundar as relações políticas e económicas bilaterais.

A reunião entre António Costa e López Obrador, que raramente sai do México em visitas oficiais ou de Estado, está prevista para as 11:30 locais (menos quatro horas do que em Lisboa) e acontece na véspera das cerimónias dos 50 anos do golpe de Estado no Chile, em que ambos vão participar.

"As cerimónias dos 50 anos do golpe de Estado no Chile constituem uma oportunidade para aprofundar o relacionamento bilateral com o México. Este encontro bilateral será também uma oportunidade para explorar as potencialidades do relacionamento económico", declarou à agência Lusa fonte oficial do executivo português.

No plano económico, o México é o segundo principal destino das exportações nacionais de bens para a América Latina e o terceiro destino do investimento português nesta zona do mundo. Estão presentes no México mais de 50 empresas portuguesas, de diversas áreas.

Em matéria de relações políticas, António Costa visitou o México em 2018 e assistiu à cerimónia de posse do Presidente López Obrador. E em 2024 Portugal e o México celebram 160 anos de relações diplomáticas.

A deslocação do primeiro-ministro ao Chile, entre domingo e segunda-feira, para participar nos 50 anos do golpe militar neste país, inclui também uma dimensão económica com o objetivo de expandir negócios, sobretudo no setor das energias renováveis.

Nesta sua segunda visita ao Chile - a primeira foi em junho de 2017 -, António Costa terá ao fim da manhã de domingo, após a reunião com o Presidente do México, um encontro com empresários portugueses investidores no mercado chileno, principalmente ligados às áreas da energia, construção, agroalimentar, seguros e consultoria.

Segundo fonte do executivo, estarão presentes no encontro representantes de empresas como a Atlas MGA (seguradora), Berd (construção de pontes modelares), Catari (construção), EDP Renováveis, Efacec, Fidelidade (seguros), Procesl/Quadrante (engenharia e consultoria), Readiness IT (consultoria informática), REN, Sogrape (vinhos, Sovena (azeite), Sugal (agroindústria de concentrado de tomate) e transitex (logística).

Em termos de setores económicos, o executivo português coloca entre as suas principais prioridades as energias renováveis, já que o Chile é atualmente o segundo maior produtor de lítio, com cerca de 39.000 toneladas métricas em 2022. As suas reservas são consideradas as maiores do mundo, com 9,3 milhões de toneladas métricas.

"Pela sua dimensão, geografia e disponibilidade de recursos naturais, o Chile apresenta um elevado potencial para as energias renováveis, com destaque para a fotovoltaica, eólica, biomassa e geotérmica. O Chile definiu o objetivo de produzir 20% da sua energia de fontes não hídricas até 2025 e atingir os 70% até 2050", observou fonte do executivo de Lisboa.

Nesta visita, António Costa estará acompanhado pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André.

Após os encontros com o Presidente do México e o almoço com empresários portugueses, o líder do executivo português estará ao início da noite de domingo presente no jantar oficial oferecido pelo Presidente da República do Chile, Gabriel Boric, com quem terá no dia seguinte, de tarde, uma reunião bilateral, no Palácio de La Moneda, sede do Governo chileno.