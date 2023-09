MNE russo acusa EUA de tentar isolar Moscovo e travar a China no Indo-Pacífico

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, denunciou na quinta-feira, no Bangladesh, a estratégia dos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico, que, no seu entender, tem como objetivo "travar a China e isolar a Rússia".

"Apesar da pressão exercida sobre o Bangladesh pelos Estados Unidos e os seus aliados, os nossos amigos do Bangladesh orientam a sua política externa exclusivamente pelos seus interesses nacionais", declarou Lavrov ao lado do seu homólogo A.K. Abdul Momen.

As forças de segurança do Bangladesh têm sido acusadas de execuções extrajudiciais e os direitos da oposição têm sido limitados, segundo várias organizações internacionais.

"Podemos ver claramente que os Estados Unidos e os seus aliados estão a tentar defender os seus interesses na região através da chamada estratégia do Indo-Pacífico: o seu objetivo é claramente impedir a China e isolar a Rússia na região", acrescentou.

O ministro, que se deslocou ao Bangladesh antes da cimeira do G20 na Índia, na qual o Presidente russo não vai participar, afirmou que Moscovo e Daca concordaram em intensificar as suas relações.

O Bangladesh está a construir a sua primeira central nuclear com a ajuda da Rússia, um projeto no valor de pouco mais de 12 mil milhões de dólares, 90% dos quais financiados por um empréstimo de Moscovo.

No entanto, o projeto e o seu financiamento têm sido dificultados pelas sanções ocidentais contra a Rússia, devido à guerra que esta lançou contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, alegam os promotores.