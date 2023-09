Saiba que números saíram no Totoloto

O sorteio n.º 78/2023 do Totoloto, realizado este sábado, 30 de Setembro de 2023, extraiu estes números:

20 - 25 - 31 - 42 - 45 e o número da sorte foi o 11.

Segundo a Jogos Santa Casa, uma vez que no sorteio de quarta-feira passada ninguém acertou no 1.º prémio (houve um segundo prémio que arrecadou 23.865,33 euros), a previsão do 1º Prémio deste Jackpot para hoje seriam 8.100.000,00 euros (8,1 milhões de euros).

Recorde-se que os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.