TAP eleita melhor companhia aérea para América do Sul e África nos 'World Travel Awards'

A TAP Air Portugal foi eleita melhor Companhia Aérea Europeia a voar para a América do Sul e para África na 30ª edição dos 'World Travel Awards' (WTA). Considerados os "óscares do turismo mundial", os WTA foram atribuídos numa gala que ocorreu esta sexta-feira, 29 de Setembro, em Batumi, na Geórgia.

A escolha dos vencedores dos World Travel Awards foi feita através de um processo de votação on-line, maioritariamente por profissionais da área de turismo e viagens, designadamente agentes de viagens, operadores e organizações de turismo, oriundos de vários países, bem como pelo público em geral.

Os 'World Travel Awards' têm por objectivo distinguir o que de melhor se faz no turismo mundial em dezenas de categorias e por várias zonas do globo.

Os troféus atribuídos nesta edição juntam-se aos prémios conquistados em edições anteriores. A TAP já foi eleita pelos 'World Travel Awards' como Companhia Aérea Europeia a voar para África em 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, bem como melhor Companhia Aérea a voar para a América do Sul em 2009, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

A TAP voa actualmente para mais de 90 destinos, com mais de 1.250 voos por semana. Para o Brasil oferece 80 voos semanais e, em 2024, vai reforçar as frequências com um total de 91 voos por semana para 11 capitais brasileiras. Uma média de 13 por dia, reafirmando a TAP como a mais importante companhia aérea internacional a ligar o Brasil à Europa. Na América do Sul voa ainda para a Venezuela.

Em África, a TAP tem actualmente 15 destinos com mais de 80 voos semanais.