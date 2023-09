Polícia Marítima resgata 15 pessoas na Grécia

A Polícia Marítima resgatou 15 migrantes que estavam à deriva ao largo da ilha de Lesbos, na Grécia, foi hoje divulgado.

"Os elementos da Polícia Marítima que se encontravam em missão na Grécia, no âmbito da operação 'POSEIDON', da Agência FRONTEX, resgataram ontem [sexta-feira], 29 de setembro, 15 migrantes que se encontravam à deriva ao largo da ilha de Lesbos", indicou, em comunicado.

Uma embarcação à deriva foi detetada pela polícia, com 15 pessoas do sexo masculino a bordo, entre as quais um menor, com sinais de desidratação e fadiga.

Os migrantes foram resgatados e transportados para o porto de Petra, onde se encontravam as autoridades gregas e uma equipa da agência Frontex.

A Polícia Marítima está integrada na operação 'POSEIDON' para controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia.