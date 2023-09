Grupo liberal abre nova acção para tentar impedir Trump de concorrer à Casa Branca

Um grupo liberal apresentou ontem uma queixa judicial no Michigan alegando que o ex-presidente norte-americano Donald Trump está desqualificado para eleições presidenciais com base numa raramente usada disposição pós-Guerra Civil na Constituição dos Estados Unidos.

Esta é a primeira vez que uma organização com recursos legais significativos tenta bloquear a campanha do líder Republicano num estado com estatuto de 'Swing state', ou 'estado pendular', que oscila entre Democratas e Republicanos e é importante no resultado final de uma eleição presidencial.

O grupo 'Free Speech For People' argumentou que a tentativa de Trump de reverter a sua derrota nas eleições de 2020 e o incentivo ao ataque de 06 de janeiro de 2021 ao Capitólio violou a secção três da 14ª Emenda, que afirma que qualquer pessoa que fez um juramento de defender a Constituição e depois esteve "envolvido em insurreição ou rebelião" contra essa mesma Constituição é impedido de ocupar cargos públicos.

Esta é a segunda vez que a organização entra com uma ação para bloquear a candidatura presidencial do Partido Republicano, após uma primeira no estado do Minnesota.

Dezenas de casos foram movidos nacionalmente, mas os primeiros movidos por organizações com recursos legais significativos são os do grupo 'Free Speech For People' e um movido no Colorado por outro grupo liberal.

Donald Trump, que aparece nas sondagens como o candidato favorito para as primárias do Partido Republicano e que é acusado criminalmente em quatro casos, prepara-se para um ano de 2024 sem precedentes, com as suas agendas eleitoral e judicial a cruzarem-se.

O ex-presidente é arguido em quatro processos criminais e três processos civis --- e todos poderão ir a julgamento antes das presidenciais de 2024, sendo que alguns deles terão início ainda este ano.

Trump considera que estes processos judiciais são uma tentativa politicamente motivada para o impedir de voltar a chegar à Casta Branca.