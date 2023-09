Acidente de autocarro mata 18 peregrinos de santuário iraquiano de Karbala

Um autocarro que transportava peregrinos para a cidade iraquiana de Karbala capotou ontem a norte de Bagdade, matando 18 pessoas, disseram autoridades médicas.

Milhões de crentes convergem para a cidade todos os anos para a peregrinação xiita de Arbaeen, considerada uma das maiores concentrações públicas anuais do mundo, acompanhadas por atos de autoflagelação dos crentes junto das mesquitas sagradas.

Os peregrinos são provenientes de várias partes do Iraque, bem como do Irão e dos países do Golfo, e muitos deles dirigem-se para Karbala a pé.

Duas autoridades médicas iraquianas citadas pela Associated Press, e que falaram sob de anonimato porque não estarem autorizadas a falar com jornalistas, disseram que o autocarro capotou perto da cidade de Balad, cerca de 90 quilómetros ao norte de Bagdade.

As vítimas foram 15 homens e três mulheres, dez eram iranianos, dois iraquianos - o motorista do autocarro e o seu filho - e seis têm nacionalidade desconhecida, disseram as autoridades.

Arbaeen marca o aniversário do 40.º dia de luto após a morte, no século VII, do neto do profeta Maomé Hussein e do seu irmão Abbas, às mãos califado omíada na batalha de Karbala, durante o primeiro século da história do Islão.

O primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia al-Sudani, observou pessoalmente a entrada de peregrinos iranianos no Iraque através da passagem de fronteira de Shalamcheh, onde juntamente com o vice-Presidente iraniano, Mohammad Mokhber, também lançaram a primeira pedra para um projeto ferroviário entre os dois países.