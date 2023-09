Receita gerada pelo turismo no Brasil crescerá 8,8% em 2023

O volume de negócios do turismo no Brasil crescerá 8,8% este ano face a 2022 e deixará receitas de 458 mil milhões de reais (86,2 mil milhões de euros), segundo projeção divulgada hoje pela maior associação do setor.

Dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) indicam que os feriados prolongados, que foram numerosos este ano no Brasil, têm ajudado a impulsionar mais turismo, já que cada período prolongado costuma injetar 2,1% no volume anual de receitas do setor.

Só em julho, o volume de receitas atingiu 41 mil milhões de reais (cerca de 7,7 mil milhões de euros), o maior valor reportado desde que a medição começou em 2012 e que se traduz num avanço das receitas de 7,8% em relação a julho do ano passado.

"Isso significa que o rendimento real da atividade turística pode ser afetado positivamente em até 48 mil milhões de reais (cerca de 9 mil milhões de euros), valor que corresponde ao rendimento do setor em 40 dias", diz o comunicado da CNI.

Para o sindicato patronal, a tendência descendente dos preços dos bilhetes aéreos é um fator que incentiva as perspetivas de crescimento.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), órgão regulador do setor aéreo no Brasil, em julho houve uma queda de 3,2% no custo das passagens aéreas em voos internos face ao mesmo mês do ano passado.

Isso resultou num fluxo de turistas brasileiros próximo a 8,5 milhões de pessoas no período, o maior nível da série histórica calculada.

Já nos voos internacionais, foram 1,7 milhões de turistas no mês, um aumento de 18% face a julho de 2022.