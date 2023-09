Emissões geradas por transporte rodoviário em Portugal aumentaram 6,2%

As emissões de gases geradas pelo transporte rodoviário em Portugal aumentaram 6,2% em relação ao período pré-pandemia, estima a associação ambientalista Zero, alertando para a ameaça às metas climáticas e exigindo um "sinal vermelho".

Em comunicado, a Zero -- Associação Sistema Terrestre Sustentável destaca que "as emissões associadas ao consumo de gasóleo e gasolina no transporte rodoviário não param de aumentar", de acordo com cálculos feitos a partir das Estatísticas Rápidas dos Combustíveis Fósseis, publicadas pela Direção-Geral de Energia e Geologia.

Considerando o período entre julho de 2022 e julho de 2023 (inclusive), as emissões totalizaram 18,2 milhões de toneladas de dióxido de carbono, mais 6,2% do que em relação ao período entre julho de 2018 e julho de 2019, antes da pandemia de covid-19.

Entre julho de 2022 e julho de 2023, o aumento foi de 5,4%, estima a associação, recordando que tal acontece "apesar de os preços dos combustíveis rodoviários se encontrarem a níveis historicamente elevados, de quase um milhão de pessoas ter adotado o regime de trabalho híbrido e da perda acentuada de poder de compra".

Segundo as contas da Zero, o maior crescimento registou-se no consumo de gasolina 95 (12,9%), enquanto o gasóleo subiu 4,9%, o que permite aferir que a origem do aumento das emissões decorre mais de uma maior utilização de veículos ligeiros do que dos pesados de passageiros e mercadorias.

A Zero atribui este aumento a "vários fenómenos", nomeadamente ao recurso de antigos utilizadores de transportes públicos a automóveis particulares, "como forma de reduzir o risco de contágio" de covid-19.

Simultaneamente, "a grande expansão dos regimes de trabalho parcial ou totalmente remotos pode ter reduzido o custo relativo do uso do transporte individual em relação aos passes sociais, aumentando a atratividade do automóvel", aponta.

Além disso, "a saída de muitas dezenas de milhares de residentes dos municípios do Porto e Lisboa (cerca de 70 mil entre 2019 e 2022) face à acentuada subida dos preços da habitação" pode ter feito aumentar os movimentos pendulares com recurso ao automóvel.

Acresce ainda o aumento de turistas "que visitaram regiões mais afastadas dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro", recorrendo ao automóvel.

A Zero analisou também as emissões da aviação, estimando que cresceram 4,7% entre os mesmos dois períodos de referência (2018-2019 e 2022-2023), valor que continua "a preocupar".

A associação realça que é "absolutamente crítico" adequar as políticas públicas a este cenário e, para combater a "desoladora situação", propõe melhores passes, mais apoios públicos a veículos elétricos e o "reforço substancial" da ferrovia.

"É preciso rever fortemente os incentivos que as empresas ainda têm à aquisição de combustíveis e de veículos movidos a combustíveis fósseis", bem como ao pagamento de portagens e estacionamento, defende ainda.

"É também urgente não só estancar a saída, como começar a fazer regressar residentes ao centro das maiores cidades portuguesas", com melhores redes de transporte público e "onde mais facilmente se pode dispensar o uso de automóvel individual", assinala.

Para a associação, 2024 tem que ser um ano "de viragem", já que, para alcançar as metas climáticas para 2030, "as emissões do setor dos transportes têm que ser reduzidas 2% todos os anos, a partir do próximo ano".