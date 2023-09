Brasil prevê terceira maior colheita de café da história para 2023

O Brasil, principal produtor e exportador de café do mundo, colherá 54,3 milhões de sacas este ano, 6,8% a mais que em 2022 e o terceiro maior volume da sua história, segundo projeções governamentais para o setor divulgadas hoje.

A Companhia Nacional de Abastecimento (CNA) afirmou que estas projeções estão sustentadas no crescimento de 1,9% na área destinada ao cultivo do café, que chega a 2,2 milhões de hectares.

A empresa pública brasileira destaca a recuperação do café arábica, cuja produção deverá atingir 38 milhões de sacas (com 60 quilos cada) em 2023, graças a um aumento de 2,4% na área cultivada e de 13,9% na produtividade em relação ao ano passado.

Por outro lado, a produção da variante de café conilon cairá 11% face ao ano passado, com previsão de colheita de 16,2 milhões de sacas, devido às condições climáticas adversas da região onde é cultivada.

As exportações de café do Brasil, contudo, deverão cair 10,8% este ano face ao mesmo período de 2022, para 22,9 milhões de sacas, o que a CNA atribui à escassez de 'stocks' no início da época após as colheitas, mais fracas em 2021 e 2022.

Apesar dos problemas iniciais, as exportações se recuperaram em agosto e foram 29,4% superiores às do mesmo mês de 2022.