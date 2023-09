Santuário de Fátima recebe comunidade surda em peregrinação

O Santuário de Fátima recebe no dia 01 de outubro a nona peregrinação da comunidade surda, que sublinha a atenção à inclusão dispensada pelos responsáveis pelo principal templo mariano do país.

A peregrinação é dinamizada pelo Santuário em conjunto com o seu grupo de língua gestual portuguesa e inclui, além dos momentos celebrativos, uma vertente formativa sobre liturgia e uma visita à exposição temporária do santuário.

"A realização anual desta peregrinação sinaliza e concretiza a atenção à inclusão que vem sendo cuidada e progressivamente incrementada no Santuário", sublinhou André Pereira, diretor do Departamento de Acolhimento e Pastoral do Santuário de Fátima, citado na página do Santuário de Fátima na Internet.

Por seu turno, o reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas, realçou a oportunidade de encontro, de convívio e de oração, que é proporcionada à comunidade surda.

A peregrinação de 01 de outubro -- cujas cerimónias serão presididas pelo padre Ronaldo Araújo - inicia-se com o acolhimento junto à Cruz Alta, às 10:00, seguindo-se um momento catequético-formativo e uma celebração penitencial. Após o almoço, será celebrada a missa da peregrinação, com interpretação em língua gestual portuguesa na Basílica da Santíssima Trindade.

A peregrinação termina com uma visita guiada à exposição "Rosarium: Alegria e Luz, Dor e Glória", no Convivium de Santo Agostinho.

A primeira peregrinação da comunidade surda realizou-se em setembro de 2015, depois de o Santuário ter assumido no seu calendário celebrativo semanal uma missa com interpretação em língua gestual portuguesa.

O Santuário de Fátima disponibiliza interpretação em língua gestual portuguesa na missa dominical das 15:00, na Basílica da Santíssima Trindade, e da missa das 11:00 do primeiro dia da semana, nos ecrãs do recinto, durante o horário de verão.

As celebrações das peregrinações internacionais aniversárias têm também interpretação em língua gestual portuguesa.