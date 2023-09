Lagarde defende reforço de laços económicos entre países do Mediterrâneo

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu hoje um reforço dos laços económicos entre os vários países mediterrânicos como via para melhorar a segurança energética e impulsionar oportunidades na costa sul.

Numa intervenção nos "Encontros Mediterrânicos", um evento que decorre em Marselha, Lagarde lamentou que, apesar de partilharem uma história comum, os países mediterrânicos tenham agora "baixos níveis de intercâmbio comercial e cultural".

Christine Lagarde defendeu que uma das formas de fortalecer os laços é aproveitando o potencial do Mediterrâneo para avançar na transição ecológica: primeiro estabelecendo uma ligação no gás e no futuro com energia solar e eólica.

"Isso traria segurança energética à costa norte do Mediterrâneo enquanto se promove o crescimento e a inclusão na costa sul", destacou.