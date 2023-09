Nova série "Morangos com Açúcar" estreia-se a 23 de Outubro na TVI e Prime Video

A nova temporada da série televisiva "Morangos com Açúcar" vai estrear-se a 23 de outubro em simultâneo na TVI e na plataforma Prime Video, revelaram hoje as duas empresas.

A série juvenil "Morangos com Açúcar" esteve em exibição na TVI entre 2003 e 2012, sendo agora retomada, numa versão atualizada, com novo elenco e novas histórias, tendo como cenário o mesmo Colégio da Barra.

Em nota de imprensa, a TVI e a Prime Vídeo explicaram que a nova temporada "da série que marcou diferentes gerações em Portugal" tem dez episódios, fica disponível a 23 de outubro na plataforma de 'streaming' e terá exibição semanal na estação privada de televisão.

O elenco da nova temporada conta com os atores Madalena Aragão, Vicente Gil, Margarida Cordeiro, Tomás Taborda, Cláudio de Castro e Beatriz Frazão, entre outros, que representam os novos alunos do Colégio da Barra.

A eles juntam-se Rita Pereira, Pedro Teixeira, Tiago Castro, Vítor Fonseca e Sara Barradas, que entraram na série anterior.

A nova série arranca com a festa de boas-vindas aos alunos do colégio, durante a qual uma rapariga é vítima de 'cyberbullying'.

"Envergonhada com a situação foge da festa e, mais tarde, desaparece de casa. Este é o primeiro de uma série de desaparecimentos misteriosos, todos aparentemente ligados ao cyberbullying", refere a sinopse.

Segundo a TVI e a Prime Video, a segunda temporada vai ser lançada no início de 2024, também com dez episódios, e a terceira temporada será exibida próximo do verão.

Pela primeira série "Morangos com Açúcar" passaram nomes como Cláudia Vieira, Benedita Pereira, Filomena Cautela, João Catarré, Ana Guiomar, Diogo Amaral e Sara Matos.