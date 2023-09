'Champions' terá FC Porto com caminho livre, Benfica com boas perspectivas e Braga 'barrado'

O futebol português nunca qualificou três equipas para os 'oitavos' da Liga dos Campeões em futebol e 2023/24 também não é época para isso, pois o Sporting de Braga dificilmente poderá 'acompanhar' FC Porto e Benfica.

À partida para a fase de grupos, que arranca na terça-feira, os 'dragões' parecem ter caminho aberto para o apuramento, perante FC Barcelona, Shakhtar Donetsk e Antuérpia, enquanto as 'águias' terão, certamente, mais problemas, mas também são fortes candidatas, face a Inter Milão, Real Sociedad e Salzburgo.

Pelo contrário, o Sporting de Braga, de regresso à prova 11 anos depois, não pode fazer muito mais do que sonhar, face ao Real Madrid, recordista de títulos na prova (14), ao campeão italiano em título Nápoles e ao Union Berlim.

Último campeão europeu fora dos 'big 4' - os quatro principais campeonatos da Europa (Espanha, Inglaterra, Alemanha e Itália) -, faz esta época 20 anos, o FC Porto, que integra o Grupo H, tem tudo a seu favor para chegar aos 'oitavos' pela 14.ª vez.

O FC Barcelona, que recentemente incorporou os internacionais lusos João Cancelo e João Félix, é um oponente muito forte, mas o Shakhtar - obrigado pela guerra na Ucrânia, face à invasão da Rússia, a ser anfitrião em Hamburgo - e o estreante Antuérpia são claramente mais fracos do que os 'dragões'.

Assim, o FC Porto, que arranca na terça-feira, na Alemanha, dificilmente falhará, no mínimo, o segundo lugar do agrupamento: menos do que isso será um fracasso, mesmo tendo em conta o pouco que os 'dragões' têm jogado neste início de época.

Por seu lado, o Benfica, que chegou aos quartos de final nas duas últimas temporadas, também é o principal candidato ao segundo lugar, no Grupo D, cujo primeiro posto parece 'entregue' ao seu 'carrasco' da época passada, o Inter Milão.

A Real Sociedad, na qual alinha o avançado luso André Silva, e o Salzburgo não são, porém, adversários propriamente acessíveis, pelo que o conjunto de Roger Schmidt terá de ser muito competente, a começar logo por vencer quarta-feira na receção aos vencedores dos últimos 10 campeonatos austríacos.

Ainda assim, o Benfica, até pelas ambições anunciadas pelo próprio presidente Rui Costa, é favorito a uma sétima presença nos 'oitavos', depois do 'brilharete' de 2022/23, em que 'reinou' num agrupamento com Paris Saint-Germain e Juventus.

Em contraste com 'águias' e 'dragões', o Sporting de Braga tem uma missão quase impossível no que respeita ao apuramento, que já não conseguiu nas duas primeiras presenças, em 2010/11, face a Arsenal, Shakhtar e Partizan, e em 2012/13, frente a Manchester United, Galatasaray e Cluj.

O Real Madrid é só a equipa mais poderosa do mundo, uma verdadeira instituição na 'Champions', enquanto o Nápoles conseguiu o ano passado o primeiro 'scudetto' sem 'sua alteza' Diego Armando Maradona e, ainda que perdendo o técnico Luciano Spaletti, conservou Osimhen e Kvaratskhelia.

O conjunto agora liderado pelo francês Rudi Garcia, e no qual alinha o internacional luso Mário Rui, é candidato a rumar aos 'oitavos' com os 'merengues', sendo que ainda há o estreante de luxo Union Berlim, de Diogo Leite, que quererá, no mínimo, a Liga Europa, como 15.º emblema germânico na fase de grupos.

A formação 'arsenalista' arranca na quarta-feira com a receção ao Nápoles, face ao qual poderá, no entanto, querer começar a escrever outro 'enredo' no Grupo C.

A fase de grupos da Liga dos Campeões, que conta com 32 equipas divididas por oito grupos de quatro, arranca na terça-feira e fecha em 13 de dezembro, após a sexta jornada, com os dois primeiros de cada agrupamento a seguirem para os 'oitavos' e os terceiros a 'descerem' à Liga Europa. Os quartos dizem adeus.