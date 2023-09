PS diz que moção "fortalece Governo", PSD acusa executivo de "malabarismo na retórica"

O PS defendeu hoje que a moção de censura apresentada pelo Chega "fortalece o Governo" e o PSD acusou os socialistas de "malabarismo na retórica" e de "conduzirem o país ao empobrecimento".

Na fase final do debate sobre a moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega -- entretanto chumbada - o deputado e secretário-geral adjunto do PS, João Torres, considerou que o documento em causa "fortalece o Governo, a sua vontade, a sua determinação" e que "recentra o PS como o partido do povo", reafirmando-o como "o partido da confiança, da segurança e da estabilidade política".

Para o deputado do PS, o Chega "decidiu trazer" para o parlamento "os desaguisados da direita, como se isso interessasse alguma coisa aos portugueses".

Acusando o PSD de "proclamar a sua nova paixão pela descida do IRS", Torres atirou: "o PSD viu a luz na descida do IRS sete anos depois de o PS a praticar".

Pelo PSD, o deputado Hugo Carneiro criticou o Chega pela apresentação da moção de censura, apelidando-a de uma "brincadeira de recreio", e manifestou preocupação com o "PS estar a conduzir o país ao empobrecimento".

"O PSD apresentou no último orçamento a proposta de redução do IRC. Senhor primeiro-ministro, nada mudou nesse campo. O que mudou é que o senhor primeiro-ministro omite a forte arrecadação de receita por causa do imposto da inflação que permite já hoje reduzir em mil e 200 milhões de euros o IRS em 2023", afirmou o deputado, acrescentando que "sobre isto" o primeiro-ministro "nada diz".

"Malabarismo na retórica mas não se deixem enganar os portugueses com o flautista de Hamelin que conduz o PS", alertou Hugo Carneiro.

Na véspera da discussão no parlamento das medidas propostas pelo PSD para a descida dos impostos, o deputado deixou um desafio ao primeiro-ministro.

"Vai apoiar a redução de mil e 200 milhões de euros em 2023 no IRS? Sim ou não. É isso que deve fazer para apoiar a classe média, tenha coragem de aceitar a proposta do PSD", apelou.