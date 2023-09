Vila Real junta-se a outros três distritos com aviso laranja da Proteção Civil

Vila Real juntou-se aos distritos de Bragança, Guarda e Castelo Branco que a Proteção Civil colocou até às 17:30 de hoje em aviso laranja devido à previsão de precipitação forte e trovoadas frequentes e concentradas.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC), para os distritos de Guarda, Bragança, Castelo Branco e Vila Real está prevista "precipitação por vezes forte, e ocasionalmente granizo, acompanhado de rajadas fortes". Antevê-se ainda trovoadas fequentes e concentradas.

A ANPC manteve os restantes distritos do continente com aviso amarelo até ao período da tarde de domingo.

Hoje de manhã, a Proteção Civil apelou à população para que tome medidas preventivas face à mudança do estado do tempo, do interior para o litoral, com previsão de precipitação, por vezes forte, acompanhada de granizo, trovoada e rajadas.

Entre outras medidas, ANPC apela a que se tenha "especial cuidado" na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, com atenção para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte.

Também a circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas "historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros" deve ser tida em conta, evitando a circulação e permanência nestes locais.

A autoridade apela também a que não sejam praticadas atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximo da orla marítima.

A Proteção Civil apela ainda à adoção de uma condução defensiva, com redução de velocidade e ao não atravessamento de zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas.