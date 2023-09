França reforça combate à imigração ilegal na fronteira com Itália

A França enviou reforços para combater a imigração ilegal na fronteira com a Itália, onde a pressão tem aumentado ao duplicar este ano, em comparação com 2022, divulgou ontem o governo francês.

O número de migrantes que chegam à costa italiana duplicou este ano em comparação com 2022 e muitos destes procuram continuar a sua viagem através de França, atravessando os Alpes.

Mais de 107 mil migrantes e refugiados desembarcaram em Itália desde janeiro, mais do dobro do que mesmo período de 2022 (52.954), segundo dados do Ministério do Interior italiano.

A imigração tem sido, durante anos, um tema altamente sensível nas relações franco-italianas.

"Temos um aumento de 100% nos fluxos, o que afeta os Alpes Marítimos e todos os Alpes", realçou o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, após uma visita ao posto fronteiriço de Menton, no sudeste de França, para anunciar o envio de reforços.

As unidades móveis, policiais ou gendarmes [guardas militarizados], passarão de duas para quatro, atingindo um total de mais de 200 agentes.

O número de militares destacados para o reconhecimento noturno nas montanhas, no âmbito da Operação Sentinela, aumentará de 60 para 120 e o pessoal nas fronteiras também será duplicado, garantiu o ministro.

No final de abril, a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, já tinha anunciado o envio de 150 gendarmes e agentes policiais adicionais para esta área.

Ao mesmo tempo, as autoridades policiais podem agora utilizar 'drones' para monitorizar os pontos de passagem.

Será também debatido no Senado, este outono, um projeto de lei sobre imigração, que planeia expandir a faixa de território dentro da qual os migrantes podem ser devolvidos, atualmente fixada em 20 quilómetros.

"Muitos meios tecnológicos, melhor organização e na primavera, espero, legislação que nos ajude a lutar mais", frisou Darmanin.

O ministro do Interior francês reconhecer, no entanto, que muitos fatores, como a instabilidade no Sahel, podem aumentar ainda mais a pressão migratória.

A Tunísia é, juntamente com a Líbia, o principal ponto de partida dos milhares de migrantes que atravessam o Mediterrâneo Central em direção à Europa, sobretudo à Itália.

Mais de 2.000 pessoas morreram este ano ao tentar cruzar o Mediterrâneo Central, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), que estima que o número real seja muito mais elevado.