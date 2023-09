Pelo menos nove mortos e 20 feridos em atentado-suicida no norte do Paquistão

Pelo menos nove pessoas morreram hoje e 20 ficaram feridas num atentado-suicida contra uma coluna militar na província de Khyber Pakhtunkhwa, no norte do Paquistão.

"Um atacante-suicida numa motorizada fez-se explodir numa coluna militar na zona de Jani Khel, distrito de Bannu", indicou o Exército paquistanês (ISPR) num comunicado.

De acordo com essa fonte, nove soldados morreram e cinco ficaram feridos, ao passo que o chefe da polícia da esquadra de Jani Khel situou em 20 o número de feridos no ataque, acrescentando que este foi reivindicado pelo grupo Hafiz Gul Bahadur, braço armado do Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), o principal grupo paquistanês dos talibãs.

A província de Khyber Pakhtunkhwa, na faixa tribal do noroeste do país, na fronteira com o Afeganistão, foi durante anos um bastião dos talibãs paquistaneses até as autoridades lançarem uma forte ofensiva militar na região em 2014.

Embora o Exército afirme que a zona ficou limpa de rebeldes, os ataques a postos de controlo das forças de segurança e os tiroteios aumentaram nos últimos anos, especialmente desde que os seus irmãos ideológicos afegãos recuperaram o controlo de Cabul, em agosto de 2021.

O grupo TTP, que agrega vários grupos armados paquistaneses aliados aos talibãs afegãos, anunciou em novembro do ano passado o reinício da sua ação armada, após meses de negociações de paz infrutíferas com o Governo de Islamabad.

O Paquistão foi palco de 271 ataques rebeldes durante a primeira metade deste ano, nos quais 389 pessoas foram mortas e outras 656 ficaram feridas, segundo um relatório divulgado em princípios de julho pelo Instituto de Estudos de Segurança e Conflitos do Paquistão.

Estes números representam um aumento significativo em relação ao mesmo período de 2022, em que o país sofreu 151 ataques que fizeram 293 mortos e 487 feridos.