Saldo da Balança Comercial da Região com o estrangeiro foi positivo em 31,6 milhões de euros

O saldo da balança comercial da Região Autónoma da Madeira com o estrangeiro registou um superavit de 31,6 milhões de euros, inferior ao do período homólogo (34,2 milhões de euros), de acordo com os dados preliminares referentes ao 1.º semestre de 2023.

Isto traduz uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 121,3%, mais baixa do que a registada nos primeiros seis meses de 2022, que se fixou em 125,2%.

Diz a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), que "no período em referência, o total de exportações de empresas com sede na Região rondou os 180,3 milhões de euros, tendo aumentado 6,0% face ao 1.º semestre de 2022, enquanto as importações atingiram os 148,7 milhões de euros, valor superior em 9,4% comparativamente ao mesmo período do ano precedente. No 1.º semestre de 2023, a maioria da saída de bens destinou-se a países terceiros (68,4% do total), enquanto do lado das importações manteve-se a preponderância dos países da União Europeia (74,8%)".

Região regista saldo positivo na Balança Comercial com o estrangeiro pelo sexto ano consecutivo

De acordo com os dados definitivos de 2022 relativos ao Comércio Internacional de Bens, "o saldo comercial das transações de bens registou um superavit de cerca de 15,0 milhões de euros, valor abaixo do registado no ano precedente, em que o saldo positivo na Balança Comercial com o estrangeiro havia sido de 20,3 milhões de euros".

"A análise por tipo de fluxo mostra que as exportações registaram um aumento de 34,4% em 2022, em termos globais, fixando-se nos 359,2 milhões de euros, +92,0 milhões de euros face ao ano anterior", informa.

A DREM assinala "o aumento expressivo das exportações foi essencialmente determinado pelo aumento das exportações para países Extra-UE, que rondaram os 236,2 milhões de euros em 2022, valor bem acima dos 166,6 milhões de euros contabilizados em 2021. As transações comerciais de bens com os países Intra-UE passaram de 100,6 milhões de euros em 2021 para 123,0 milhões de euros em 2022".

Por sua vez, as importações "rondaram os 344,2 milhões de euros, apresentando um aumento de 39,4% em 2022, ou seja, cresceram 97,3 milhões de euros".

De acordo com a DREM, o acréscimo significativo nas importações de bens "foi condicionado pelas transações com países intracomunitários, que ultrapassaram os 233,8 milhões de euros no ano de 2022, 68,5 milhões de euros acima do contabilizado no ano precedente. Por sua vez, as aquisições feitas a países Extra-UE cresceram de 81,7 milhões de euros em 2021 para 110,4 milhões de euros em 2022"

E sublina ainda que em relação aos dados provisórios de 2022, "existiu uma revisão significativa nos valores das importações em cerca de 73,5 milhões de euros, valor explicado em grande parte pela aquisição de uma embarcação por parte de uma empresa sediada no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM)".

Dados definitivos de 2022 das Estatísticas do Comércio Internacional já estão disponíveis

A DREM disponibilizou hoje os principais resultados definitivos das 'Estatísticas do Comércio Internacional' relativos ao ano de 2022. Informação mais detalhada, bem como a actualização da série retrospectiva das Estatísticas do Comércio Internacional (1976-2022), será publicada no próximo mês de Outubro, informa a identidade.