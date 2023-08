Carrinha precipita-se em ravina no centro de Marrocos e provoca 24 mortes

Pelo menos 24 pessoas morreram quando uma carrinha mista em que viajavam caiu numa ravina numa estrada da província marroquina de Azilal, no centro do país, informaram hoje as autoridades locais.

Segundo as fontes, o veículo dirigia-se para o 'souk' (feira) semanal da cidade de Demnat quando o condutor perdeu o controlo da viatura numa curva da estrada regional número 302, próximo da aldeia de Akhachane, no município de Boulakhlaf, e caiu na ravina.

Vários meios de comunicação social locais publicaram fotografias do veículo, que ficou completamente destruído no fundo da ravina, cuja profundidade não foi adiantada.