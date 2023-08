Papa Francisco recebido em Belém após aterrar em Lisboa

O Papa Francisco chegou hoje a Belém às 11:00 para uma cerimónia de boas-vindas e uma visita de cortesia ao Presidente da República, a primeira paragem desde que aterrou em Lisboa, onde foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa.

O Papa Francisco aterrou na base aérea de Figo Maduro cerca de 15 minutos antes das 10:00 e deslocou-se até Belém numa viatura branca com uma pequena bandeira do Vaticano, acompanhado por uma escolta de segurança.

O chefe de Estado fez a viagem sentado no banco da frente, ao lado ao condutor, com o vidro aberto e foi acenando a algumas pessoas pelo caminho, estando as estradas por onde passou a comitiva cortadas ao trânsito. A deslocação demorou cerca de 20 minutos.

O líder da Igreja Católica chegou ao Palácio Nacional de Belém às 11:00, cerca de 15 minutos depois da hora prevista.

Na cerimónia de boas-vindas, junto à entrada principal do Palácio Nacional de Belém, foi recebido por uma guarda de honra constituída por cadetes-alunos dos três ramos das Forças Armadas (Escola Naval, da Academia Militar e da Academia da Força Aérea).

O Papa Francisco saiu do carro e cumprimentou o Presidente da República, que o esperava, uma vez que chegou primeiro a Belém depois de ter recebido o Papa à saída do avião, na base aérea de Figo Maduro.

A banda da Força Aérea tocou depois os hinos dos dois países e, durante o hino do Vaticano, ouviu-se uma salva de 21 tiros executados a partir da Fragata D. Francisco de Almeida, fundeada no rio Tejo.

Os dois chefes de Estado tomaram os seus lugares num palanque colocado junto à entrada principal do Palácio de Belém, onde foram colocados dois cadeirões brancos feitos propositadamente para a visita, e assistiram ao desfile militar.

À espera do Papa estavam muitos populares e também manifestantes.