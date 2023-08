Duzentas mil pessoas recebem o Papa no Santuário de Fátima

Duzentas mil pessoas estão hoje no Santuário de Fátima para receber o Papa Francisco, anunciou a sala de imprensa da Santa Sé.

"As autoridades em Fátima estimam que estejam presentes cerca de 200 mil pessoas no Santuário para a recitação do terço", divulgou a Santa Sé.

Francisco está hoje em Fátima durante duas horas para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia, no âmbito da sua deslocação de cinco dias a Lisboa para presidir à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), considerado o maior evento da Igreja Católica.

O líder da Igreja, que ainda hoje estará de novo na capital portuguesa para uma vigília, chegou à Capelinha das Aparições às 09:12, com dois ramos de flores nas mãos.

Após entrar na Capelinha das Aparições, Francisco deteve-se em silêncio em frente à imagem da Virgem de Fátima durante cerca de cinco minutos e ofereceu o Rosário de Ouro ao Santuário.

Depois do terço, o Papa dirigirá uma palavra aos peregrinos e regressará a Lisboa, onde deverá chegar às 11:50.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica.