Paz, reclusos, deficientes e peregrinos nas intenções do terço rezado pelo Papa em Fátima

Os jovens reclusos, os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e os jovens doentes e deficientes mereceram hoje destaque durante a recitação do terço, na Capelinha das Aparições, em Fátima, com a presença do Papa Francisco.

Perante milhares de peregrinos que se deslocaram à Cova da Iria para acompanhar a segunda visita do pontífice argentino ao maior santuário mariano do país, o primeiro mistério do terço, rezado em português, teve como intenção os "jovens presidiários, para que, com o auxílio de Maria, possam sentir a ternura de Deus Pai nas suas vidas e vivam na confiança de que Ele nunca os abandona".

Cinco jovens reclusos (inicialmente estava prevista a participação de seis) da prisão-escola de Leiria acompanharam na Capelinha das Aparições a recitação do terço, integrando o grupo de 110 jovens, na sua maioria deficientes, alguns em cadeira de rodas, presentes na Capelinha das Aparições.

No segundo mistério, em língua espanhola, a intenção foi por "todos os jovens que participam na JMJ 2023, para que, estimulados pela atitude de Maria, se levantem apressadamente e anunciem a todos a Boa Nova de Jesus".

Pelos jovens doentes e deficientes, "para que à semelhança do carinho de Maria por Jesus, sintam o apoio e o conforto de todos e não sejam vítimas de discriminação" foi a intenção do terceiro mistério, recitado em italiano por uma jovem com deficiência.

A paz, tema sempre presente nas intervenções do Papa, foi a intenção do quarto mistério, em inglês e alemão. No pequeno texto lido antes da recitação do Pai Nosso e da Ave Maria, foi lembrado que a Virgem de Fátima pediu aos pastorinhos para rezarem o terço "para alcançarem a paz". Hoje, foi pedido que seja "concedido ao mundo um duradouro tempo de paz".

Face à guerra que se desenrola na Ucrânia, em 25 de março de 2022, o Santuário de Fátima esteve ligado ao Vaticano, para a cerimónia de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria.

Na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco procedeu à consagração, durante a tradicional celebração penitencial de Quaresma, enquanto em Fátima esteve o cardeal Konrad Krajewski, esmoler pontifício, para presidir à recitação do Rosário, na Capelinha das Aparições, na qualidade de legado pontifício.

Nesse dia, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que estavam a realizar a peregrinação pelas dioceses portugueses, foram deslocados para Fátima.

O último mistério do terço recitado hoje em Fátima, em polaco e em francês, teve o Papa Francisco no centro das intenções, repetindo o que ele não se cansa de pedir: orações por ele.