Imã de Lisboa afirma que encontro com Papa serviu para "construir a ponte"

O imã da Mesquita Central de Lisboa adiantou hoje, à saída de uma reunião de várias confissões religiosas com o Papa Francisco, em Lisboa, que o encontro serviu para "construir a ponte e criar mais diálogo".

"Acho que esse encontro foi para nós construirmos a ponte e criarmos mais diálogo entre as várias confissões religiosas e, portanto, foi muito importante", disse xeque David Munir aos jornalistas à porta da Nunciatura Apostólica, local onde está hospedado Francisco que chegou a Portugal na quarta-feira para presidir à Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Questionado sobre a mensagem que foi transmitida no encontro, o imã da Mesquita Central de Lisboa referiu que o Papa Francisco disse que "somos todos humanos e todos iguais", motivo pelo qual pediu para que as pessoas se ajudem umas às outras, independentemente da crença, sublinhou.

"O mais importante é respeitar o ser humano e ser fraterno", salientou o xeque David Munir, referindo-se ainda à mensagem do Papa.

O imã da Mesquita Central de Lisboa considerou que Francisco, além de ter "um sentido de humor fantástico, é um homem espiritual, de Deus e que quer a paz no mundo".

E acrescentou: "foi impressionante estar muito próximo dele, é um homem que transmite a paz, não fala só sobre a paz, transmite a paz, transmite amor".

Já sobre a JMJ, que termina no domingo, o xeque David Munir deu os parabéns aos jovens católicos.

"Ainda bem que isto está a acontecer em Lisboa", concluiu.

O Papa está desde quarta-feira em Portugal para presidir à JMJ, onde são esperadas mais de um milhão de pessoas.

Em Lisboa, as principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.