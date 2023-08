Papa encontra-se com Santos Silva na quarta-feira na Nunciatura Apostólica

O Papa Francisco tem um encontro na quarta-feira com o Presidente da Assembleia da República, Santos Silva, a anteceder o do primeiro-ministro, António Costa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, foi hoje divulgado.

Segundo o programa entregue aos jornalistas que vão integrar os voos papais, o encontro entre Francisco e Santos Silva, que não constava do programa oficial da JMJ, está previsto para as 16:30, na Nunciatura Apostólica, em Lisboa.

Quinze minutos depois, no mesmo local, o Papa encontra-se com o primeiro-ministro.

O Papa chega a Lisboa na manhã de quarta-feira, para presidir à JMJ que hoje começou.

A viagem, com partida do Aeroporto Internacional de Fiumicino, Roma, está prevista para as 07:50 (menos uma hora em Lisboa), com chegada ao Aeródromo de Trânsito n.º 1, em Figo Maduro, Lisboa, programada para as 10:00.

No voo, seguem o séquito papal e jornalistas.

Após a receção oficial, em Figo Maduro, realiza-se a cerimónia de boas-vindas, na entrada principal do Palácio de Belém, e, às 11:15, o Papa faz uma visita de cortesia ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Segue-se um encontro com autoridades, sociedade civil e corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém.

À tarde, além dos encontros com o presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro, o Papa reza Vésperas (oração do fim da tarde) com bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais, às 17:30, no Mosteiro dos Jerónimos, naquele que é o último ponto da sua agenda no primeiro dia da deslocação a Portugal.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.