Rússia diz ter derrubado outro 'drone' ucraniano após ataque com um morto na Crimeia

As forças russas derrubaram mais um 'drone' ucraniano na península da Crimeia, divulgou hoje o governador da região ocupada pela Rússia, horas depois de ter denunciado um bombardeamento com um destes dispositivos, que resultou num morto.

"Na parte central da Crimeia, as forças de defesa aérea derrubaram um 'drone' inimigo. Não houve vítimas ou danos", destacou o governador da península ocupada pela Rússia, Sergei Axiónov.

A mesma fonte tinha denunciado hoje de manhã outro ataque na zona noroeste da Crimeia, também com um 'drone', que provocou a morte de um adolescente e danificou quatro edifícios administrativos.

Este foi o terceiro alegado ataque executado pela Ucrânia esta semana contra a Crimeia, após o ataque com 'drones' esta segunda-feira contra a ponte Kerch e outro no dia anterior, contra um campo de treino militar.

Além disso, as autoridades locais garantiram esta terça-feira que frustraram uma tentativa de ataque com 28 'drones' contra a península, que a Ucrânia quer recuperar como parte de seus esforços para desocupar os territórios ocupados pela Rússia.

Em sentido contrário, na quarta-feira à noite, a Rússia atacou Odessa, pelo terceiro dia consecutivo, e a região de Mikolayiv, no sul da Ucrânia, com mísseis de cruzeiro e 'drones' (aparelhos aéreos não tripulados) suicidas que mataram pelo menos dois civis em ambas as províncias e feriram outras 27 pessoas.

Já no ataque da manhã de terça-feira, a Rússia destruiu infraestruturas nos portos de Odessa e Chornomorsk - ambos parte do acordo dos cereais - destruindo 60.000 toneladas de alimentos que deveriam ter sido exportados para a China.

Depois de suspender o acordo do Mar Negro, a Rússia disse que considerará todos os navios com destino aos portos ucranianos como potenciais transportadores de armas e, portanto, potenciais alvos militares legítimos.