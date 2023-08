Rússia apreende bens do oligarca ucraniano Rinat Akhmetov

A justiça russa arrestou hoje os bens do magnata Rinat Akhmetov, o homem mais rico da Ucrânia, reportou o jornal Kommersant.

O motivo da decisão é o financiamento do terrorismo, em referência à transferência de fundos para as necessidades do exército ucraniano, salienta a fonte.

Segundo o Comité de Investigação russo, os gestores e beneficiários da empresa de Akhmetov, SCM Holdings Limited, que inclui o grupo metalúrgico Metinvest, financiaram as tropas regulares e também o batalhão ultranacionalista Azov em abril de 2022.

Dezenas de milhões de rublos (centenas de milhares de euros) foram transferidos pela filial russa Metinvest Evrazia para o First International Ukrainian Bank (PUMB).

Dezenas de propriedades no porto de Sevastopol, na Crimeia, e na região de Belgorod, acções da Metinvest nas suas filiais russas, vários automóveis e dezenas de milhões de rublos foram detidos.

Akhmetov, cuja fortuna é estimada em cerca de 5.500 milhões de dólares (pouco mais de 5.000 milhões de euros) e que diminuiu consideravelmente desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, recorreu ao tribunal arbitral em abril para exigir à Rússia uma indemnização pelos bens que lhe foram retirados nas regiões de Donetsk e Lugansk (leste da Ucrânia) desde a revolta armada de 2014.

Embora durante muitos anos tenha sido considerado próximo do Partido das Regiões, pró-russo do antigo Presidente ucraniano Viktor Yanukovych (deposto em 2014), o bilionário condenou a intervenção militar da Rússia e doou dinheiro para a reabilitação dos soldados da Ucrânia feridos em combate.

Akhmetov chegou a criticar duramente o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por ter aprovado uma lei contra os oligarcas, mas renunciou às suas licenças de comunicação social após o início da guerra com a Rússia.