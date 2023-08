Governo ucraniano afirma ter impedido invasão de sabotadores russos

Tropas ucranianas impediram na noite de segunda-feira uma tentativa de invasão do país através da região de Chernihiv, no norte do país, de um grupo de sabotadores russos, informaram hoje fontes militares daquela região.

O exército ucraniano conseguiu impedir esta tentativa de invasão de um grupo de reconhecimento identificado como inimigo, segundo o comandante das forças conjuntas ucranianas, Serhiy Nayev, citado pela agência de notícias Ukrinform.

Segundo Nayev, o grupo era constituído por quatro homens armados, que foram detetados por câmaras termográficas dos guardas fronteiriços.

A intervenção das tropas ucranianas impediu o avanço do grupo dos supostos sabotadores que, segundo Nayev, "sofreram perdas e não atingiram o seu objetivo".

A Ukrinform referiu que os serviços secretos já tinham detido anteriormente um agente russo que alegadamente estava a recolher informações naquela região do norte da Ucrânia.

Entretanto, esta madrugada, dois navios russos que patrulham o Mar Negro destruíram três 'drones' da marinha ucraniana que os tentava atacar, informou o Ministério da Defesa da Rússia.

"As forças armadas ucranianas tentaram, sem sucesso, atacar os navios de patrulha da Frota do Mar Negro Sergey Kotov e Vasily Bykov com três barcos não tripulados", disse o ministério da Defesa russo num comunicado.

Os três 'drones' aquáticos foram destruídos pelo fogo das armas dos navios, que "continuam a cumprir as missões que lhes foram atribuídas", acrescentou a nota do ministério russo.

O ataque ocorreu 340 quilómetros a sudoeste do porto de Sebastopol, na Crimeia, onde fica a principal base russa da Frota do Mar Negro.