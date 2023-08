Cardeal madeirense Tolentino Mendonça alerta que cristianismo necessita de "credibilidade existencial"

O cardeal José Tolentino Mendonça defendeu hoje que "o cristianismo contemporâneo necessita da credibilidade existencial por parte dos cristãos", nomeadamente "credibilidade cultural, credibilidade de comunicação".

Na homilia da eucaristia que celebrou hoje para jovens influencers católicos, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação (equivalente num governo civil a Ministério da Cultura e da Educação) exortou-os a "traduzir culturalmente a mensagem de Jesus".

"Vós, queridos jovens, tornai real o sonho do Papa Francisco, quando nos fala da necessidade de construir uma cultura do encontro e nos desafia a protagonizar juntos o sonho missionário de chegar a todos", afirmou, citado pela agência Ecclesia.

Segundo o cardeal madeirense, a presença no digital "é irreversível".

"Hoje, a questão já não é se vamos ou não interagir com a cultura digital, porque isso se converteu num facto irreversível. O ponto é 'saber fazê-lo'", disse o cardeal na missa celebrada na Universidade Católica Portuguesa (UCP).

Segundo Tolentino Mendonça, a presença digital, no cristianismo, não pede "heroísmos solitários", mas a "audácia de tecer relações de comunhão", defendendo o "trabalho em equipa".

"Temos de aprender a reconhecer o nosso próximo, inclusivamente o nosso próximo digital", afirmou.

Na ocasião, exemplificou que "a JMJ é um grande e inolvidável evento, já que conecta mais de um milhão de jovens que se olham, cara a cara, e tantos outros milhões no contexto digital, para mostrar ao mundo que a guerra e a ditadura da indiferença e a desigualdade entre os seres humanos não são uma inevitabilidade".

No âmbito do Festival da Juventude, a JMJ promove, na tarde de sexta-feira, um Festival de Influencers Católicos.

A JMJ decorre até domingo, com a presença do Papa Francisco, contando a organização com mais de um milhão de peregrinos.