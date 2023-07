775 apanhados em apenas uma semana de Campanha ‘Ao volante, o telemóvel pode esperar’

Através da realização de acções de sensibilização, completando o trabalho de fiscalização que tem sido realizado pelo comando Regional da PSP, a Madeira também participou com acções no âmbito da Campanha de Segurança Rodoviária ‘Ao volante, o telemóvel pode esperar’, da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), realizada entre os dias 18 e 24 de Julho com o objectivo de alertar os condutores para as graves consequências do manuseamento do telemóvel durante a condução.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2023, além dos 525 condutores e passageiros sensibilizados nas acções promovidas em Portugal Continental, foram ainda fiscalizados presencialmente 57.146 veículos, tendo sido registado um total de 13.946 infracções, das quais 775 relativas ao uso indevido do telemóvel durante a condução.

No período desta campanha registou-se um total de 2.560 acidentes, de que resultaram 8 vítimas mortais, 45 feridos graves e 835 feridos leves.

Relativamente ao período homólogo de 2022, verificaram-se menos 195 acidentes, menos 2 vítimas mortais, menos 5 feridos graves e menos 59 feridos leves.

Os 7 acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos do Porto (2), Aveiro (1), Coimbra (2), Leiria (2) e Beja (1).

As autoridades lembram que a utilização do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes a probabilidade de ter um acidente e provoca um aumento no tempo de reacção a situações imprevistas superior ao efeito de uma taxa de álcool no sangue de 0,8 g/l;

Das vítimas mortais, 4 resultaram de 3 colisões, envolvendo 4 veículos ligeiros, 1 veículo pesado e 1 motociclo, tendo ainda ocorrido 3 despistes (1 veículo pesado, 1 veículo ligeiro e 1 motociclo). Verificou-se ainda um atropelamento mortal (pelo próprio veículo, um ligeiro).

Os acidentes ocorreram em duas auto-estradas (A25 e A28), nos Itinerários Complementares 6 e 8, na estrada nacional 2 e em dois arruamentos (localizados em São Martinho do Porto, no distrito de Leiria e Vila Cova da Lixa, no distrito do Porto).