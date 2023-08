PR diz que não há jogo duplo de Portugal quanto à adesão à UE

O Presidente da República defendeu hoje, perante o homólogo ucraniano, que "não há um duplo jogo" na posição de Portugal quanto à integração europeia da Ucrânia e que a União Europeia tem de preparar-se para esse momento.

"O poder político em Portugal democraticamente legitimado quer que, no futuro, a Ucrânia faça parte da família europeia [...]. Portugal também tem sido claro ao dizer que isso envolve duas partes: o caminho que a Ucrânia está a fazer com muito mérito de preparação para esse momento, mas também o caminho que a UE tem de fazer de preparação para esse momento", sustentou Marcelo Rebelo de Sousa, em conferência de imprensa conjunta com Volodymyr Zelensky.

Na ótica do chefe de Estado português, a integração na União Europeia (UE) da Ucrânia "é um caminho de duas partes" e da parte de Portugal "não há um duplo jogo".

O Presidente da República acrescentou que Portugal apoia desde o primeiro momento a adesão da Ucrânia à EU: "E espero que fique claro que quando o Presidente de Portugal diz que esse é o objetivo, está dito, não há ninguém acima do Presidente que possa dizer coisa diferente nessa matéria."