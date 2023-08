Teerão diz que adesão aos BRICS é um "sucesso estratégico" para diplomacia iraniana

A adesão do Irão aos BRICS, bloco de países emergentes que até agora reunia Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é um "sucesso estratégico para a política externa" de Teerão, declarou hoje um responsável iraniano.

"A adesão permanente ao grupo de economias emergentes globais é um acontecimento histórico e um sucesso estratégico para a política externa da República Islâmica", afirmou Mohamed Jamshidi, o conselheiro político do Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou hoje a entrada da Argentina, Egito, Etiópia, Irão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos no grupo de economias emergentes BRICS, países que serão membros efetivos do bloco a partir de 01 de janeiro de 2024.

O líder sul-africano falava numa conferência de imprensa conjunta sobre as deliberações da 15.ª cimeira de chefes de Estado e de Governo do BRICS, que terminou hoje em Joanesburgo, na África do Sul.

Nos últimos anos, o Irão recorreu a organizações sem países ocidentais, com o objetivo de quebrar o seu isolamento e revitalizar uma economia enfraquecida pelas sanções impostas pelo Ocidente.

A República Islâmica aderiu assim à Organização de Cooperação de Xangai, um bloco regional criado em 2001 e que conta com a China e a Rússia entre os seus membros fundadores.

Ao mesmo tempo, Teerão reforçou os seus laços com Pequim e Moscovo como parte de uma estratégia voltada para o Oriente, enquanto as relações com os países ocidentais permanecem tensas, apesar das conversações mantidas de forma indireta com Washington.

Com a entrada da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irão, o bloco de economias emergentes passa também a representar seis dos nove maiores produtores de petróleo do mundo, juntamente com a Rússia, China e Brasil.

Nos últimos dois dias, chefes de Estado do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estiveram envolvidos em conversações sobre vários temas, incluindo o reforço da cooperação em diversos níveis: segurança, energética, comercial, económica e social.

Brasil, Índia e África do Sul estiveram representados pelos respetivos chefes de Estado na cimeira dos BRICS.

A Rússia, que também integra o bloco, esteve representada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov.