Mulher morta a tiro na Califórnia devido a bandeira LGBTQ+ exibida na sua loja

Uma mulher de 66 anos, da Califórnia, foi morta a tiro após uma disputa sobre uma bandeira do orgulho LGBTQ+ que exibia do lado de fora da sua loja, em Cedar Glen, avançaram hoje as autoridades locais.

As autoridades do condado de San Bernardino disseram que Laura Ann Carleton foi declarada morta no local do tiroteio na noite de sexta-feira.

De acordo com a mesma fonte, antes do tiroteio, durante uma discussão inicial, o suspeito "fez vários comentários depreciativos sobre uma bandeira arco-íris que estava do lado de fora da loja, antes de atirar em Carleton" e depois fugiu do local.

A bandeira arco-íris representa a comunidade LGBTQ+ (sigla para lésbicas, 'gays', bissexuais, transgénero, 'queer' e outros).

A polícia conseguiu localizar o suspeito armado, que foi morto a tiro após um confronto com as autoridades.

Carleton, que preferia ser chamada de "Lauri", deixa o marido e nove filhos.