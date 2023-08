A equipa da agência funerária Grande Homenagem trabalha no sentido de melhorar cada vez mais o serviço de apoio às famílias enlutadas.

O serviço de táxi é completamente gratuito e destina-se aos familiares que precisam tratar de um funeral.

Através do número 291 100 407 ou 91 7777 277, a sua chamada será recebida e encaminhada para lhe conceder o melhor apoio na organização do funeral.

Nos últimos 12 meses mais de 100 famílias confiaram a organização do funeral dos seus familiares à agência funerária Grande Homenagem. FUNERAIS EM TODAS AS FREGUESIAS DA MADEIRA.

A GRANDE HOMENAGEM ORGULHA-SE DA FORMA HUMANA E AMIGA QUE DISPONIBILIZA AO ATENDER AS FAMÍLIAS ENLUTADAS. SERVIÇO FUNEBRE DE PRESTÍGIO.

Em caso de luto, confie na equipa da GRANDE HOMENAGEM, pois irá ter atendimento e serviço de excelência e ainda vai receber um orçamento abaixo do cobrado pela maioria das agências funerárias no Funchal.

Estamos na Rua Engenho do mel, 1 (apenas a 3 minutos a pé do Hospital do Dr. Nélio Mendonça).