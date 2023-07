Sobe para nove número de mortos em ataque russo em Lyman

O número de mortos no ataque das forças russas no sábado em Lyman, na região de Donetsk, leste da Ucrânia, aumentou para nove, enquanto outras 12 pessoas ficaram feridas, informou hoje o chefe do departamento regional da administração militar, Pavlo Kirilenko.

"Ontem de manhã [sábado], os russos bombardearam Lyman. Nove pessoas morreram e 12 ficaram feridas", escreveu no Telegram, atualizando o anterior balanço, que dava conta de seis vítimas mortais, e acrescentando que nas últimas 24 horas os ataques russos deixaram ainda um morto em Avdivka e um ferido em Zakitne, também na província de Donetsk.

As autoridades locais informaram que as tropas russas dispararam às 09:55 locais (07:55 em Lisboa) contra o centro da cidade de Lyman "com munições de fragmentação a partir dos lançadores múltiplos Smerch" e "atacaram os moradores que estavam na rua e perto de lojas de comércio".

As tropas russas invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, mergulhando a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A ofensiva militar, amplamente condenada na comunidade internacional, foi justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia.