Marcelo pede diálogo para garantir melhores condições para os investigadores

O Presidente da República defendeu hoje a necessidade de haver um diálogo entre investigadores, autoridades académicas e o Governo para garantir que os investigadores nacionais "têm e terão condições e capacidade" de fazer investigação.

Numa mensagem de vídeo gravada exibida no final do encontro Ciência 2023, que decorreu nos últimos três dias na Universidade de Aveiro, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "urge dialogar entre todas as partes para planear e concretizar a Ciência", de forma a garantir que os investigadores nacionais "têm e terão condições e capacidade de levar a bom porto o feito nobre de fazer investigação".

"Queremos atrair os melhores dos melhores cientistas internacionais para o nosso país, mas queremos também reter a massa critica portuguesa em Portugal", disse Marcelo, lembrando os investigadores nacionais que "todos os dias lutam e continuam a ter uma voz ativa, ou seja, a reclamar melhores conduções de carreira fundamentais para continuar a fazer ciência".

Citando parte da mensagem de Fernando Pessoa "Cumpriu-se o mar (...) falta cumprir-se Portugal", o Chefe de Estado defendeu que a grandeza do país "apenas será realizada quando privilegiarmos a excelência, o conhecimento e acima de tudo todos aqueles que abnegadamente insistem e persistem a trabalhar em ciência".

"Tenho a certeza que haverá esse diálogo, que o diálogo será profícuo", disse Marcelo, admitindo que "haverá naturalmente passos a ritmo diferente, num horizonte em que sabemos que, até 2030, haverá um lugar vazio acrescido para a projeção das carreiras dos investigadores que já existem e para as carreiras dos investigadores que hão de existir".

Saudando a "capacidade de luta de reclamação persistente dos investigadores" e a capacidade de compreensão das autoridades académicas, o Presidente da República afirmou ter a certeza que da parte do Governo, também existirá essa compreensão e que "o objetivo final" será "verdadeiramente atingido".

O primeiro dia do encontro Ciência 2023 ficou marcado por um protesto de dezenas de investigadores que reivindicavam que os investigadores com vínculos precários há vários anos sejam integrados na carreira.

Na mensagem de 13 minutos, Marcelo explicou ainda as razões da sua ausência na sessão de encerramento do Encontro Ciência 2023, tal como estava previsto, afirmando que "razão de força maior aconselha a que hoje não deva estar presente".

Promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em colaboração com a Ciência Viva e a Universidade de Aveiro, o Encontro Ciência 2023, devia ter sido encerrado pelo Presidente da República, que cancelou a deslocação a Aveiro depois da indisposição de quarta-feira que o levou a ser observado no hospital.