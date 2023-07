Empresa responsável pelo submersível Titan suspende todas as operações

A dona do submersível Titan, que implodiu durante uma expedição aos destroços do 'Titanic', anunciou no site a suspensão de todas as operações comerciais e de exploração, mesmo estando planeadas duas expedições ao 'Titanic para junho de 2024'.

"A OceanGate suspendeu as suas explorações e operações comerciais", lê-se na página de internet da empresa americana, sem mais pormenores.

O Titan, um pequeno submersível de 6,5 metros de comprimento, mergulhou em 18 de junho para observar os destroços, perdeu o contacto menos de duas horas após a partida e, após uma grande operação de resgate, foi concluido que o dispositivo implodiu após o mergulho, matando os cinco passageiros instantaneamente, incluindo o presidente da OceanGate, Stockton Rush.

Os destroços, encontrados no fundo do mar a quase 4.000 metros de profundidade, foram trazidos para terra para análise.

Assim que o aparelho desapareceu, as críticas concentraram-se na OceanGate, suspeita de negligência.

Em documentos judiciais de 2018, um ex-executivo da empresa, David Lochridge, afirmou que foi demitido após levantar dúvidas sobre a segurança do submersível e que a vigia do aparelho não foi projetada para suportar a pressão sofrida a 4.000 metros de profundidade, o que colocava os passageiros em perigo.

William Kohnen, engenheiro que lidera um comité americano de submersíveis tripulados, que reúne empresas e investigadores, disse à BBC que o seu grupo de trabalho levantou preocupações sobre o "Titan" desenvolvido pela OceanGate.

O cofundador da OceanGate, Guillermo Söhnlein, no final de junho, disse que a segurança era um "elemento chave" da cultura da empresa.